Wölfe reißen immer mehr Nutztiere - Schaden höher als je zuvor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Für von Wölfen gerissene Nutztiere haben die Bundesländer in den letzten zwölf Monaten mehr Ausgleich als je zuvor gezahlt. Das berichtet das Nachrichtenportal T-Online.Demnach wurden seit Mitte 2022 mindestens 667.000 Euro ausgezahlt; im Vergleichszeitraum von Mitte 2021 bis Mitte 2022 betrug die Höhe des Ausgleichs nur 519.000 Euro. Insgesamt zahlten die Länder seit der Wiederansiedlung der Wölfe in Deutschland vor 20 Jahren rund 3,44 Millionen Euro Ausgleich. Die Summe wird dem Bericht zufolge voraussichtlich noch etwas ansteigen, da einige Bundesländer die Monate des Jahres 2023 in ihren Angaben bislang unberücksichtigt ließen.