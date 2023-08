Die Fed ist sich unsicher, ob sie die Zinsen weiter anheben soll oder doch nicht, China versucht seine Aktienmärkte nach oben zu pumpen - und die Aktien-Bullen haben in dieser Woche eine Chance aufgrund der inzwischen hohen Put-Positionen im Markt. Denn letzteres könnte einen Short-Squeeze auslösen und so die Aktienmärkte sich in einer Woche erholen lassen, die normalerweise die geringste Liquidität des ganzen Jahres hat (vor allem weil dann am Montag den 04.September am Labor Day die US-Märkte geschossen sind). Bereits am Freitag die Erholung an der Wall Street, obwohl Fed-Chef Powell in Jackson Hole eher hawkish war. Aber die Fed ist gespalten und weiß nicht, ob sie die Zinsen anheben soll oder nicht. Daher werden in dieser Woche die US-Konjunkturdaten (JOLTs, US-Arbeitsmarktdaten) besonders wichtig. China versucht unterdessen, seine Aktienmärkte nach oben zu pumpen..

Hinweise aus Video:

1. Evergrande-Aktien stürzen in Hongkong um 87% ab

2. China wird die USA wirtschaftlich nicht überholen, laut Experten

3. S&P 500, Dax: Wirtschaftsdaten verwirren Bullen und Bären

Das Video "Fed unsicher, China pumpt - und die Chance für Bullen!" sehen Sie hier..