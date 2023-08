Leichter Rückgang Vollzeitbeschäftigte arbeiteten 2022 durchschnittlich 40,0 Wochenstunden

WIESBADEN (ots) -



- 2010 waren es noch 40,6 Arbeitsstunden pro Woche

- Durchschnittliche Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten dagegen gestiegen: von

18,4 auf 21,2 Wochenstunden

- Teilzeitbeschäftigung trägt stärker zum gesamten Beschäftigungswachstum bei



Angesichts des steigenden Bedarfs an Fachkräften wird immer wieder über die

Ausweitung der Arbeitszeit diskutiert. In den letzten Jahren ist diese bei den

in Vollzeit abhängig Beschäftigten leicht zurückgegangen: von durchschnittlich

40,6 normalerweise geleisteten Arbeitsstunden pro Woche im Jahr 2010 auf 40,0

Stunden im Jahr 2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

zeigte sich bei der geleisteten Arbeitszeit von abhängig Teilzeitbeschäftigten

hingegen eine Zunahme: Diese arbeiteten im letzten Jahr durchschnittlich 21,2

Wochenstunden und damit mehr als 2010. Damals betrug die Arbeitszeit

durchschnittlich 18,4 Stunden pro Woche. Aufgrund dieser gegenläufigen

Entwicklung hat sich die von allen abhängig Beschäftigten im Schnitt geleistete

Wochenarbeitszeit im selben Zeitraum wenig verändert: Sie ging von 34,7 Stunden

im Jahr 2010 auf 34,3 Stunden im Jahr 2022 zurück.