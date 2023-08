WIESBADEN (ots) -



- Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) bilden wichtige Grundlage

für die Festsetzung des Bürgergelds und anderer Leistungen

- Aktuell insbesondere Haushalte von Nichterwerbstätigen und Selbstständigen

gesucht

- Anmeldungen noch bis Ende September möglich: Bis zu 175 Euro als Dankeschön

- Teilnahme per App oder mittels Papierfragebogen



Alle fünf Jahre findet die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) statt.

Auch 2023 ist es wieder so weit. Für die größte freiwillige Erhebung der

amtlichen Statistik werden bundesweit rund 80 000 Haushalte benötigt. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, werden aktuell noch mehrere Tausend

Haushalte gesucht, die von Oktober bis Dezember 2023 ihre Einnahmen und

sämtliche Ausgaben vollständig dokumentieren. Interessierte Haushalte können

sich bis Ende September 2023 unter www.evs2023.de/teilnahme anmelden. Haushalte,

die für die EVS 2023 ausgewählt werden, erhalten als Dankeschön für die

vollständige Teilnahme mindestens 100 Euro und bis zu 175 Euro.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

EVS-Daten wichtig für Bürgergeld, familienpolitische Leistungen undInflationsrateDie EVS liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wofür die Menschen in Deutschlandwieviel Geld ausgeben. Die Daten der EVS bilden unter anderem die Grundlage fürdie Festsetzung von staatlichen Unterstützungsleistungen für Kinder undErwachsene wie das Bürgergeld oder den steuerlichen Kinderfreibetrag. DieEVS-Daten fließen zudem in die Berechnung der Inflationsrate ein, indem aus denAngaben aller Haushalte ermittelt wird, wie groß die Anteile fürunterschiedliche Ausgabenbereiche sind. Das ist die Basis für dieZusammensetzung des sogenannten Warenkorbs.Teilnehmende für das 4. Quartal gesucht: Anmeldungen bis Ende September möglichDie EVS 2023 läuft seit dem 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023. Insgesamtwerden deutschlandweit 0,2 % aller Haushalte benötigt, die sich an derfreiwilligen Befragung beteiligen. Dies entspricht rund 80 000 Haushalten. Fürdas 4. Quartal (Oktober bis Dezember 2023) werden noch teilnahmebereiteHaushalte gesucht, darunter insbesondere- Haushalte, deren Haupteinkommensperson im Ruhestand ist- Haushalte, in denen die Haupteinkommensperson selbstständig beziehungsweisefreiberuflich tätig ist- Haushalte, deren Haupteinkommensperson arbeitslos ist.Aber auch andere Haushalte werden weiterhin gesucht. Anmeldungen zur Teilnahmean der EVS sind noch bis Ende September 2023 unter www.evs2023.de/teilnahmemöglich. Aus allen angemeldeten Haushalten wird nach einem Quotenplan eine