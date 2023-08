DJI stellt auf IFA erstklassige Film- und Fotolösungen aller Art vor

Der führende Drohnen- und Kameraanbieter bringt zur Messe Berlin sein bisher innovativstes Produktportfolio, für ein garantiert hochkarätiges Besuchererlebnis

BERLIN, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, kehrt zum ersten Mal seit 2019 auf die IFA zurück, um dem Messepublikum mit seinem unübertroffenen Portfolio aus Produkten für Luftaufnahmen, handgeführte Aufnahmen und Kinoaufnahmen ein hochkarätiges, intensives Erlebnis zu bieten. Mit seiner vollständigen Suite aus beliebten Verbraucher- und Profidrohnen und Stabilisatoren sowie innovativen Lösungen für Unternehmen lädt DJI die Öffentlichkeit vom 1. bis zum 5. September zu praxis-orientierten Produktdemos und interaktiven Workshops an seinen Stand ein. Dort wird gezeigt, was in der Welt bahnbrechender Foto- und Filmtechnologie alles möglich ist.