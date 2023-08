Dr. Michael Kloep Die wichtigsten Bezahlmethoden im Online-Handel - und warum man nicht mehr braucht (FOTO)

Berlin (ots) - Der Online-Handel boomt und immer mehr Online-Händler fragen

sich, welche Bezahloptionen sie ihren Kunden anbieten sollten. Hier hilft Dr.

Michael Kloep weiter. Er ist Global CEO, Unternehmensstratege und

Digitalisierungsexperte bei CopeCart, einer Verkaufsplattform, die es Kunden

ermöglicht, digitale und physische Produkte sowie Dienstleistungen sicher,

schnell und unkompliziert zu verkaufen. Hier erfahren Sie, welche Bezahlmethoden

im Online-Shop wirklich benötigt werden.



In den letzten Jahren hat das Angebot an Bezahlmöglichkeiten im Internet stetig

zugenommen. Einerseits bietet es Kunden mehr Flexibilität beim Begleichen ihrer

Rechnungen, andererseits stehen Online-Händler vor der kniffligen Aufgabe, das

richtige Maß an Bezahlmethoden zu integrieren, um Umsätze zu maximieren, ohne

sich dabei finanziell zu überlasten. Ein Übermaß an Optionen kann zu erhöhten

Kosten und somit Verlusten führen, während ein Zuwenig an Bezahlmethoden

Umsatzpotenziale ungenutzt lässt. Dr. Michael Kloep, Global CEO von CopeCart,

bringt Klarheit in das Thema: "Von der Vielzahl an verfügbaren Bezahlmethoden

sind acht essenziell, um den Bedürfnissen der Mehrheit gerecht zu werden."