Barclays senkt Ziel für Zalando auf 30 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sie habe nach den Berichten europäischer Internetunternehmen zum zweiten Quartal ihre Schätzungen aktualisiert, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe vorsichtig, was das Tempo einer Erholung der Bruttomarge des Modehändlers in der zweiten Jahreshälfte angehe./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2023 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2023 / 15:33 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 26,94EUR gehandelt.



Rating: Equal Weight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 30 Euro