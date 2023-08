Warburg Research startet Deutsche Pfandbriefbank mit 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Pfandbriefbank mit "Buy" und einem Kursziel von 10,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei ein erfahrener Spezialist im gewerblichen Immobilienkredit-Geschäft, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Es habe sehr guten Zugang zu möglichen Finanzierungsdeals auf dem Heimatmarkt Deutschland sowie auch in Europa und verfüge teils auch über Expertise in den USA. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet. Die starke Kernkapitalquote sollte eine weiterhin attraktive Dividendenpolitik ermöglichen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 7,235EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Warburg Research

Kursziel: 10,40 Euro