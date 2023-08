Berlin (ots) - Eine neue Studie des Center for the Study of Democracy (CSD) im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung zeigt auf, welche Verflechtungen zwischen der deutschen und russischen Wirtschaft trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch immer bestehen. Die russische Wirtschaft hat nach Erkenntnissen der Autoren strategisch informelle Netzwerke aufgebaut, um Einfluss auf die deutsche Wirtschaft zu nehmen und Sanktionen zu umgehen. Dies betrifft insbesondere den Energiesektor sowie energieintensive Branchen wie die chemische Industrie, die Lebensmittel- und Baustoffindustrie. Die Untersuchung hebt hervor, dass der Kreml über die letzten Jahrzehnte tiefgreifende informelle wirtschaftliche Netzwerke in Deutschland geknüpft hat. Nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 haben diese dazu beigetragen, dass Russland die wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen oder zumindest aufrechterhalten konnte. Besonders im Fokus standen dabei umstrittene Projekte wie Nord Stream 1 und Nord Stream 2.

