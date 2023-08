Hyundai Mobis und Autotalks kooperieren bei der Implementierung modernster V2X-Technologie für Connected Cars

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Hyundai Mobis (KRX: 012330), ein führender

globaler Automobilzulieferer, und Autotalks, ein weltweit führender Anbieter von

V2X(Vehicle-to-Everything)-Kommunikationslösungen, werden ihr neuestes

gemeinsames Projekt vorstellen: Die MTCU (Multi-functional Telematics Control

Unit)-Konnektivitätsmodule von Hyundai Mobis.



MTCU Gen1, das bisher fortschrittlichste Konnektivitätsmodul von Hyundai Mobis,

unterstützt Day-1-V2X-Dienste in allen Regionen. Das MTCU Gen1 wird durch den

V2X-Chipsatz von Autotalks betrieben und setzt den Standard für leistungsstarke,

weltweit kompatible V2X-Kommunikationen in Fahrzeugen. Day-1-Anwendungen warnen

Fahrer in gefährlichen Situationen ohne Sichtkontakt, um beispielsweise einen

möglichen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug oder Fahrrad an einer Kreuzung zu

verhindern. Weitere Anwendungen umfassen Warnmeldungen über mögliche Gefahren

und Hindernisse auf der Straße.





Da die Nachfrage nach V2X weiter wächst, hauptsächlich angetrieben durch denglobalen NCAP-Strategieplan, wählte Hyundai Mobis für den Betrieb seinesKonnektivitätsmoduls der nächsten Generation, das MTCU Gen2, den Chipsatz derdritten Generation von Autotalks. Das Modul, das voraussichtlich 2024 verfügbarsein wird, wird es Automobilherstellern ermöglichen, fortschrittlicheSicherheitsanwendungen auf Grundlage von V2X-Kommunikation anzubieten.Das MTCU Gen2 ermöglicht eine Reihe von Anwendungsfällen - von einfachen Day-1-bis hin zu fortschrittlichen Day-2-V2X-Anwendungen. Erreicht wird dies durch dieinhärente Unterstützung der neuesten globalen V2X-Standards, denZweikanalbetrieb und die Integration funktionaler Sicherheit in die Umsetzung,die eine Fahrzeugsteuerung auf Grundlage von V2X-Daten ermöglicht.Das MTCU Gen1-Modul wird auf der kommenden IAA Mobility, die vom 5. bis 10.September 2023 in München, Deutschland stattfindet, vorgestellt werden. HyundaiMobis wird an seinem Stand B2 in Halle D20 seine neuesten technischenEntwicklungen vorstellen und Besuchern einen Einblick in die Zukunft derConnected Cars geben.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der weltweit sechstgrößte Automobilzulieferer mit Hauptsitz inSeoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über ein hervorragendes Know-how in denBereichen Sensoren, Sensorfusion in ECUs und Softwareentwicklung für dieSicherheitskontrolle. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdemverschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung,Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis hat seinenF&E-Hauptsitz in Korea und betreibt vier Technologiezentren in den USA,Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf folgenderWebseite: http://www.mobis.co.kr/Pressekontakt:Jihyun Han: mailto:jihyun.han@mobis.co.krMyong Sun Song: mailto:sms@mobis.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/4238940/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-und-autotalks-kooperieren-bei-der-implementierung-modernster-v2x-technologie-fur-connected-cars-301910335.htmlPressekontakt:+82-2-2018-6026Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141887/5589289OTS: Hyundai Mobis