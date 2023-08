Am 8. August 23 veröffentlichte Aspermont seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal



Das Unternehmen hat seine Wachstumsrate im Vergleich zu früheren Ergebnissen drastisch verbessert.



Aspermont hat kürzlich robuste Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 gemeldet, die Kontinuität in seiner Wachstumskurve und Diversifizierungsbemühungen zeigen. Dieses dritte Quartal 2023 markiert das 28. aufeinanderfolgende Quartal mit Wachstum bei den Abonnements. Diese Leistung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, sein strategisches Geschick und sein Potenzial zur nachhaltigen Wertschöpfung.

Aspermont verzeichnete eine jährliche Umsatzsteigerung von 4%, wodurch der Umsatz im dritten Quartal auf 4,4 Millionen Dollar stieg. Dieses stetige Wachstum spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, sich in den Branchendynamiken zurechtzufinden und Marktchancen zu nutzen.

Der Abonnementumsatz des Unternehmens, eine wesentliche Komponente seines Geschäftsmodells, betrug beeindruckende 2,3 Millionen Dollar, was einem beträchtlichen Wachstum von 7% im Jahresvergleich entspricht. Dies unterstreicht Aspermonts konstante Fähigkeit, Abonnenten anzuziehen und zu halten, eine wichtige Einnahmequelle.



Die Sparte Content Works trug zu einem Umsatz von 0,2 Millionen Dollar bei, mit einem beeindruckenden jährlichen Wachstum von 170%. Dies zeigt Aspermonts Agilität bei der Diversifizierung seines Portfolios und der Nutzung innovativer, inhaltsgetriebener Angebote.



Das EBITDA von Aspermont erreichte 0,1 Millionen Dollar, und besonders bemerkenswert ist der normalisierte EBITDA, der auf 0,3 Millionen Dollar stieg und ein bemerkenswertes Wachstum von 75% im Jahresvergleich aufzeigt. Diese Leistung betont das Engagement des Unternehmens für operative Effizienz und Kostenmanagement.



Produktinnovation: Die Einführung von SCOUT, einer wegweisenden Eigenentwicklung. SCOUT ist ein revolutionäres Datenprodukt, das speziell auf den globalen Rohstoffsektor zugeschnitten ist, und betont Aspermonts zukunftsorientierten Innovationsansatz. Diese Diversifizierung des Produktangebots erweitert die Einkommensquellen des Unternehmens und eröffnet Möglichkeiten für Querverkäufe.



Erfolgreiche Live-Veranstaltung: Die Veranstaltung 'Zukunft des Bergbaus Perth' von Aspermont ist ein Beispiel für die Fähigkeit des Unternehmens, nach der Bewältigung der COVID-Situation effektive Branchentreffen zu organisieren. Dies führt zu zusätzlichen Einnahmequellen und einer gesteigerten Markenbekanntheit sowie zu Möglichkeiten für Querverkäufe.

Kompetenz des Managements: Die Kompetenz des Führungsteams, insbesondere im Zusammenhang mit dem Projekt Skywave, birgt zusätzliches Wachstumspotenzial. Diese Fachkenntnis wird im Geschäftsjahr 2024 wertsteigernd wirken.



Die strategische Zusammenarbeit von Aspermont mit potenziellen Unternehmensberatern in London für mögliche Akquisitionsmöglichkeiten unterstreicht die Absicht, das Wachstum zu beschleunigen. Während das Unternehmen historisch gesehen auf organisches Wachstum fokussiert war, ermöglichen die solide finanzielle Basis und die marktführende Position es, anorganische Wege zur beschleunigten Markterschließung zu verfolgen.

Die Leistung von Aspermont im dritten Quartal betont seine Fähigkeit, Markt-komplexitäten zu bewältigen und seine Kernstärken für das Wachstum zu nutzen. Das kontinuierliche Wachstum der Abonnementumsätze, erfolgreiche Vorstöße in innovative Inhalte und geschicktes Management bilden eine vielversprechende Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Die strategischen Schritte von Aspermont, wie die Einführung von SCOUT und die Veranstaltung Future of Mining Perth, stehen im Einklang mit der zunehmenden Diversifizierung der Einnahmen und der Stärkung ihrer Position in der Branche. Die Erkundung von Akquisitionschancen fügt eine weitere Ebene des Wachstumspotenzials hinzu, eine Aussicht, die potenzielle Synergien und Expansionsmöglichkeiten ermöglicht.



Zusammenfassend zeigen die Q3-Ergebnisse von Aspermont eine widerstandsfähige Wachstumsgeschichte, die von strategischen Schritten und effektivem Management unterstützt wird. Obwohl der Übergang von zweistelligem Wachstum auf 5% Wachstum Bedenken aufwerfen kann, ist es wichtig, diese Veränderung im Kontext von Aspermonts Branche und Lebenszyklus zu sehen.



Die strategischen Schritte des Unternehmens, seine

Diversifizierungsbemühungen und die Erkundung neuer Märkte zeigen einen proaktiven Ansatz für das Wachstum. Mit dem innovativen Ansatz des Unternehmens, seiner Branchenführung und dem neuen Potenzial für anorganisches Wachstum unterstreicht es seine Attraktivität für Investoren, die sich im B2B-Medienbereich engagieren möchten.



Wir werden unsere Bewertung aktualisieren, wenn das Unternehmen im Januar seinen Geschäftsbericht veröffentlicht.Bis dahin behalten wir unsere Rating Kaufen bei und unser aktuelles Kursziel von 0,08 AUD / 0,05 EUR.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27625.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 25/08/2023 (10.30 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Weitergabe: 28/08/2022 (12.00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Aspermont Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,008EUR gehandelt.