Newton Cinema kündigt seinen nächsten Film "PARADISE" an

kündigt seinen vierten Film "PARADISE" an und präsentiert das erste Plakat des

Films. Regie führt Prasanna Vithanage, der mit über 35 internationalen und

nationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Der berühmte indische Filmemacher Mani

Ratnam wird den Film unter dem Banner von Madras Talkies präsentieren.



"PARADISE" ist in Englisch, Malayalam, Tamil, Hindi und Singhalesisch zu sehen.

Die Besetzung des Films umfasst Roshan Mathew, Darshana Rajendran, Shyam

Fernando und Mahendra Perera. Kameramann ist Rajeev Ravi, der mehrfach als

bester Kameramann ausgezeichnet wurde und über 40 Filme gedreht hat, darunter

"Gangs of Wasseypur" und "Liar's Dice" . Filmeditor ist Sreekar Prasad, Gewinner

des Limca Book of Records mit einem Portfolio von über 600 Filmen, darunter

"RRR" und "Ponniyin Selvan" . Sounddesigner ist Tapas Nayak, bekannt für seine

Mitwirkung an bedeutenden Filmen wie dem Oscar-nominierten "Lagaan" .

Musikdirektor ist "K" (Krishnakumar), der über 30 Filme vertont hat.





Anto Chittilappilly, Produzent und CEO von Newton Cinema, brachte seineBewunderung für Prasanna Vithanages meisterhafte Erzählweise zum Ausdruck undbemerkte, dass die Zuschauer von diesem außergewöhnlichen Thriller gefesseltsein werden. Chittilappilly erklärte: "PARADISE ist eine perfekte Mischung auskünstlerischer Brillanz und kommerzieller Unterhaltung, die nur darauf wartet,auf der großen Leinwand erlebt zu werden."Die Filmographie (https://newtoncinema.com/en/projects/) von Newton Cinemaumfasst Titel wie "LALANNA's SONG" unter der Regie von Megha Ramaswamy, "KISS"unter der Regie von Varun Grover und "FAMILY" von Don Palathara. "LALANNA'SSONG" feierte seine Premiere auf dem IFFLA in Los Angeles und wurde mit einerbesonderen Auszeichnung geehrt. "KISS" wurde auf dem NYIFF in New York gezeigt,erhielt die Auszeichnung für die beste Regie auf dem BISFF in Bangalore undwurde als bester Kurzfilm auf dem Tasveer in Seattle ausgezeichnet. Nach seinerPremiere auf dem IFFR in Rotterdam wurde "FAMILY" auf dem HFF in der Türkei alsbester Film ausgezeichnet und wurde anschließend in den Kategorien "Bester" Filmund die "Beste Regie" bei der IFFM in Melbourne nominiert.Informationen zu Newton CinemaNewton Cinema wurde 2020 von Anto Chittilappilly und Sanita Chittilappillygegründet. Das globale Filmproduktionsunternehmen hat sich der Kuratierungaußergewöhnlicher Geschichten verschrieben, die soziale Normen in Frage stellenund zu positivem Wandel anregen. Indem es die Stimme von Randgruppen verstärkt,fördert Newton Cinema die Inklusion, setzt sich für Menschlichkeit ein undstrebt nach einer friedlicheren Welt. Newton Cinema hat sich der Nachhaltigkeitverschrieben und fördert soziale, ökologische und wirtschaftliche Veränderungenfür die Zukunft. Newton Cinema unterhält Büros in Los Angeles, Boston, SanFrancisco, Mumbai und Kochi.