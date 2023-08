Buchtipp So sichern Sie im Erbfall den Verbleib in der eigenen Immobilie

Hamburg (ots) - In der eigenen Immobilie wohnen bleiben, auch wenn einer der

Ehepartner stirbt: Ein Weg, dies sicherzustellen, ist die Immobilienrente. Die

WIR WohnImmobilienRente GmbH erklärt in ihrem neuen Buch, wie das funktioniert.



Wenn ein Ehepartner stirbt, geht nach deutschem Recht sein Vermögen nicht auf

den anderen Ehepartner über, sondern wird unter allen Erbberechtigten

aufgeteilt. Davon ist auch das Immobilienvermögen betroffen. Das bedeutet:

Sofern die gesetzliche Erbfolge greift und Kinder oder Enkelkinder vorhanden

sind, kann der hinterbliebene Ehepartner meist nicht allein über die

selbstbewohnte Immobilie verfügen. Selbst, wenn ein Nachkomme enterbt wird, hat

dieser in Deutschland immer noch Anspruch auf einen Pflichtteil am Erbe. Dieser

entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Aber: Oft verfügt der

hinterbliebene Ehepartner nicht über das notwendige Vermögen, um die Erben

auszuzahlen.