Wirtschaft Dax bleibt am Mittag im Plus - Kurserholung etwas ausgebremst

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der Dax sich nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im Plus gehalten, einen Teil seiner Gewinne aber wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.680 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei den Papieren der Deutschen Bank, von Siemens Energy und von Rheinmetall. Verluste gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Vonovia, BMW und Adidas. "Die Zinsbefürchtungen führen zum Wochenstart dazu, dass insbesondere die Aktien der Banken und Finanzwerte wieder in den Fokus rücken", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.