Showcase auf der IAA Mobility "Digital Loop" beschleunigt Homologation von Software-Updates für Fahrzeuge durch virtuelle Simulation

München (ots) - Kontrol, dSPACE, FEV.io, TÜV SÜD, Microsoft Deutschland,

T-Systems und Berylls arbeiten zusammen an einer neuen digitalen Lösung für die

Genehmigung von Updates für Software-definierte Fahrzeuge: "Digital Loop", ein

Konzept für die Homologation von Software-Aktualisierungen über das

Mobilfunknetz, wird vom 4. bis 8. September auf der IAA Mobility in München

erstmals als Showcase vorgestellt.



Fahrzeugtests unter verschiedenen Straßen- und Umweltbedingungen sowie

Validierungen sind vor der Markteinführung eines neuen Fahrzeugtypen mit

automatisierten Fahrfunktionen in der Europäischen Union verpflichtend. Mit der

Integration von Software in Fahrzeugen ist ein solcher Homologationsprozess auch

bei bestimmten Software-Updates erforderlich. Heutzutage können bereits

homologationsrelevante Updates und sogar neue Funktionsweisen "Over-the-Air"

(OTA) in automatisierte und teilautomatisierte Fahrzeuge integriert werden.

Durch die hohen regulatorischen Anforderungen sind die bisherigen Prozesse dafür

jedoch extrem zeitaufwändig. Daher wird ein schnelles und zuverlässiges

Prüfverfahren zwischen Herstellern, technischen Diensten und Zulassungsbehörden

für Fahrzeuge im Betrieb benötigt.