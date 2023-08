Viele Mallorca-Flüge wegen Unwetter gestrichen

PALMA (dpa-AFX) - Nach der unwetterbedingten Streichung Dutzender Flüge auf Mallorca haben viele Touristen die Nacht zum Montag auf dem Flughafen von Palma verbringen müssen. Hunderte Passagiere seien betroffen gewesen, berichteten Regionalmedien. Insgesamt seien am Sonntag im Airport Son Sant Joan 29 Abflüge gestrichen worden, teilte die spanische Flughafenverwaltungsbehörde Aena mit. Zudem seien 27 ankommende Flüge gecancelt und 18 umgeleitet worden. Auf Mallorca werden im Sommer oft mehr als 1000 Flüge täglich abgewickelt. Im Laufe des Montags werde sich die Lage weitgehend normalisieren, sagte ein Airport-Sprecher auf Anfrage.

Zu Medienberichten, das Kreuzfahrtschiff Britannia sei im Sturm mit einem Tanker kollidiert, sagte ein Sprecher von P&O Cruises dem Sender Sky News am Montag, das Schiff sei am Sonntag in einen "wetterbedingten Zwischenfall" am Hafen von Palma verwickelt gewesen. Eine "kleine Anzahl von Menschen" habe leichte Verletzungen erlitten und sei an Bord behandelt worden.