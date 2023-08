Montvale (N.J.)/ Berlin (ots) - Das Vertrauen in die Wirtschaft in Westeuropa

ist im zweiten Quartal 2023 stark gesunken. Laut Global Economic Conditions

Survey (GECS), einer weltweite Erhebung des IMA® (https://eu.imanet.org/?utm_sou

rce=press+release+gecs+q1&utm_medium=GECS+press+release+clicks&utm_campaign=lead

+press+release) (Institute of Management Accountants) und der ACCA

(https://www.accaglobal.com/gb/en.html) unter 750 Finanzexperten bzw.

Buchhaltern zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, kann dies auf eine ungünstige

Entwicklung hinweisen, die ihren Ursprung auch und vor allem in den Auswirkungen

der strafferen Geldpolitik der Zentralbanken hat. Eine Risikoanalyse zeigt, dass

Inflation, Fachkräftemangel sowie Cybersicherheit die größten Risiken für

Unternehmen in Westeuropa darstellen.



Die wichtigsten Ergebnisse des GECS:





Seite 2 ► Seite 1 von 4

- Vertrauen : Nachdem das Vertrauen in den letzten drei aufeinanderfolgendenQuartalen gestiegen war, sank es im Q2 2023 wieder. Westeuropa nimmt hierweltweit einmal mehr eine besondere Stellung ein: Im globalen Vergleich istder Rückgang der insgesamt zweitstärkste - nachdem auch der Anstieg in dendrei Vorquartalen überdurchschnittlich stark war. Ein Grund für denVertrauensschwund dürfte in der schwachen Erholung bzw. Entwicklung derchinesischen Konjunktur liegen.- Aufträge : Im Vergleich waren die Schwankungen beim Auftragsbestand europaweitdeutlich niedriger als beim Vertrauen. Trotz eines sinkendenEinkaufsmanagerindex der Industrie (EMI) in Deutschland1 bleibt die allgemeineAuftragslage in Westeuropa in etwa auf dem Niveau des vorhergehenden Quartals.Im Juni 2023 stieg das Volumen der Auftragseingänge des VerarbeitendenGewerbes gegenüber dem Vormonat in Deutschland um rund sieben Prozent an.2Dennoch ist insgesamt das Niveau in Westeuropa deutlich niedriger als voreinem Jahr nach dem Ausbruch des Ukraine Krieges.- Wirtschaftliche Erholung : Wie die BIP-Daten für das erste Quartal 2023zeigen, gab es in der Eurozone im Winter tatsächlich eine leichte Rezession.Im zweiten Quartal, so zeigen unter anderem Untersuchungen von S&P Global,sind die Geschäftsaktivitäten stark zurückgegangen. Der kombinierteEinkaufsindex (PMI) für die Eurozone fiel von 54,1 im April auf 49,9 im Juni.Im Juli ist er Schätzungen zufolge noch einmal auf nunmehr 48,9 abgesunken.Damit wird deutlich, dass die Frage der Energiepreise nicht so relevant istwie angenommen, sondern die Geldpolitik den maßgeblichen Ausschlag gibt.- Inflation : Die Inflationsrate ist im zweiten Quartal 2023 auf 5,5 Prozentzurückgegangen. Das liegt zur Hauptsache an den leicht gefallenenEnergiepreisen. Wie die Daten zur Produktpreisentwicklung zeigen, könnte die