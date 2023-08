Um den hoffnungsvollen Aufschwung vom Freitag weiter zu zementieren, bedarf es nun Kursnotierungen von über 231,00 US-Dollar, damit zumindest die Jahreshochs bei 343,10 US-Dollar angesteuert werden können. Im weiteren Verlauf wären darüber Gewinne an 258,00 und schließlich 278,57 US-Dollar denkbar. Um eine 1-2-3-Erholung seit März 2022 hinzubekommen, müssen die Verlaufshochs aus 2021 zwingend übertroffen werden. Bleiben Käufer jedoch im aktuellen Bereich weg und die Aktie fällt mindestens unter den EMA 200 (Woche) bei 209,87 US-Dollar zurück, käme dies einem Scheitern gleich, Abschläge auf 198,29 und darunter 185,26 US-Dollar müssten in diesem Fall zwingend eingeplant werden.

Fazit:

Das am Freitag zurückgekehrte Interesse an Boeing ist zunächst als Stabilisierungsversuch anzuerkennen, erst oberhalb von 230,54 US-Dollar werden Rückläufer zurück an 243,10 US-Dollar erwartet, ein weiteres Ziel darüber läge bei 278,57 US-Dollar für die Boeing-Aktie. Mittel- bis langfristig orientierte Anleger könnten hiervon stark profitieren, wenn sie beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ3NBD ausgestattet mit einem Hebel von 8,1 zurückgreifen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 190 Prozent, Ziele für den Schein wurden bei 3,75 und 7,04 Euroerrechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von 215,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,15 Euro ergeben würde.