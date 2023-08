BERLIN (dpa-AFX) - Der Paritätische Gesamtverband hat scharfe Kritik an der von der Ampel-Regierung vereinbarten Kindergrundsicherung geäußert. "Die Eckpunkte sind enttäuschend. Die Angaben zur Höhe des Kindergeldes sind vage", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Die veranschlagten 2,4 Milliarden Euro Mehrkosten gehen wohl eher für Verwaltung drauf." Sollten arme Kinder am Ende nicht mehr Geld bekommen, würden sie arme Kinder bleiben. Genau das aber sei zu befürchten.

Ähnlich äußerte sich der Sozialverband VdK. "Ein Mini-Reförmchen wurde heute als der große Wurf präsentiert, aber das Gesamtvolumen und die dahinterstehenden Details sind mehr als enttäuschend", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele.