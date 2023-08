Zahl der Schuhgeschäfte schrumpft weiter

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Immer mehr Schuhhändler in Deutschland geben auf. Nach Schätzungen des Handelsverbandes Textil Schuhe Lederwaren (BTE) hat sich die Zahl der Schuhgeschäfte seit Jahresbeginn erneut um rund 500 auf etwa 9500 verringert. Gründe für die Entwicklung seien nicht zuletzt die deutlich gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Mieten, sowie die anhaltende Konsumflaute in Deutschland, sagte BTE-Hauptgeschäftsführer Rolf Pangels anlässlich der Messe "Shoes" am Montag in Düsseldorf.

Mit einer raschen Besserung der Situation rechnet der Branchenkenner nicht. "Auch der Rest des Jahres wird für die Branche herausfordernd. Die Marktbereinigungen im Schuhhandel werden weitergehen", sagte Pangels. Zuletzt hatten Insolvenzen bekannter Schuhhandelsketten wie Görtz und Reno für Aufsehen gesorgt.