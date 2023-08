Andreas Klar präsentiert die Business Days am 14. und 15. Oktober in Blaubeuren (FOTO)

Blaubeuren (ots) - Andreas Klar, Unternehmer, Business-Mentor und Gründer der

Business Mentor GmbH, lädt zu den Business Days, einem zweitägigen

Intensiv-Seminar, ein, das am 14. und 15. Oktober 2023 in Blaubeuren bei Ulm

stattfinden wird. Das Event bietet eine einzigartige Gelegenheit für alle

Coaches, Trainer, Berater und Dienstleister, die ein erfolgreiches Business

aufbauen möchten.



Geschäftsführer Andreas Klar: "Selbst für erfahrene Dienstleister kann es eine

Herausforderung sein, potenzielle Kunden zu finden. Oft wissen sie nicht, woher

ihre nächsten Kunden kommen sollen, weil ihnen geeignete Strategien zur

Kundengewinnung fehlen. In dieser Situation bieten die Business Days wertvolle

Lösungen und praxiserprobte Techniken, um diese Hürden zu überwinden und ein

erfolgreiches Business aufzubauen."