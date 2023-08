Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud startet den Masterplan für Logistikzentren mit dem Ziel, das Königreich in eine globale Logistikdrehscheibe zu verwandeln

Seine Königliche Hoheit, der Kronprinz, bekräftigte, dass der Masterplan für Logistikzentren eine Erweiterung der laufenden Initiativen zur Stärkung des Logistiksektors des Königreichs im Einklang mit den Zielen der National Transport and Logistics Strategy (NTLS) sei. Ziel ist die Entwicklung des Logistiksektors zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Verbesserung der lokalen, regionalen und internationalen Handelsnetzwerke und globalen Lieferketten. Darüber hinaus zielt der Plan darauf ab, Partnerschaften mit dem Privatsektor zu fördern, die Beschäftigungsmöglichkeiten weiter auszubauen und die Position des Königreichs als globale Logistikdrehscheibe zu festigen, indem es von seiner strategischen geografischen Lage d.h. der Verbindung dreier großer Kontinente - Asien, Europa und Afrika - profitiert.

Der Masterplan für Logistikzentren sieht 59 Zentren vor, die sich über die wichtigsten strategischen Regionen von Saudi-Arabien mit einer Gesamtfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern verteilen. Dazu gehören 12 Logistikzentren für die Region Riad, 12 für die Region Mekka und 17 für die Östliche Provinz sowie 18 für die restlichen Regionen des Königreichs. Die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf 21 Zentren, mit dem Ziel, alle Standorte bis 2030 fertigzustellen. Die Zentren werden es lokalen Industrien ermöglichen, saudische Produkte effizient zu exportieren, und den E-Commerce zu unterstützen, indem sie schnelle Verbindungen zwischen Logistikzentren und Vertriebszentren in verschiedenen Regionen ermöglichen. Der Plan erleichtert auch die Nachverfolgung auf hoher Ebene sowie das Verfahren der Erlangung von Lizenzen für logistische Tätigkeiten, insbesondere durch die Einführung der einheitlichen Logistiklizenz. Bislang wurde die Lizenz an mehr als 1500 lokale, regionale und internationale Logistikunternehmen vergeben. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit den zuständigen staatlichen Stellen die zweistündige Lizenzierungsinitiative FASAH gestartet.

Der Sektor für Logistikdienstleistungen stellt eine vielversprechende Säule für die wirtschaftliche und entwicklungspolitische Vielfalt im Königreich dar. Es gibt eine Reihe qualitativer Initiativen und bedeutender Entwicklungen, die darauf abzielen, das Wachstum des Sektors erheblich zu steigern und seinen wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Beitrag zu erhöhen. Das Ministry of Transport and Logistics Services (MOTLS) arbeitet nach einem Modell, das darauf abzielt, die Logistikdienstleistungsbranche zu entwickeln, die Exportstrategien zu verbessern, die Investitionsmöglichkeiten zu erweitern und Partnerschaften mit dem Privatsektor aufzubauen.

Es ist erwähnenswert, dass das Königreich im April 2023 eine bedeutende Leistung im Transport- und Logistiksystem vollbracht hat, indem es im Logistics Performance Index der Weltbank um 17 Plätze nach oben sprang und in der internationalen Rangliste der Logistikeffizienz unter 160 Ländern auf Platz 38 vorrückte. Das MOTLS hat kürzlich auch außerdem eine Reihe von Initiativen im Logistiksektor gestartet, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, Verfahren neu zu gestalten und die besten globalen Praktiken in diesem wichtigen Sektor umzusetzen, um die Position des Königreichs als globales Logistikzentrum zu stärken. Zu diesen Initiativen gehört die Einführung der integrierten privaten Logistikzone am King Salman International Airport in Riad, wobei Apple der erste internationale Investor in dieser Zone ist. Eine der Hauptprioritäten der NTLS besteht darin, das Königreich bis zum Jahr 2030 unter die zehn besten Länder der Welt im Logistics Performance Index zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://lpi.logisti.sa/

