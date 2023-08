Bitcoin-Korrektur: Wie langfristig orientierte Krypto-Anleger jetzt handeln!

Hinzu kommen regulatorische Unsicherheiten in den USA. "Es ist noch nicht klar, in welche Richtung sich die Kryptowährung in den USA aus regulatorischer Sicht entwickeln wird", erklärte Gustavo Schwenkler, Professor an der Leavey School of Business gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC.

Zusätzlich zum regulatorischen Druck sei die Korrektur bei Bitcoin laut JPMorgan "teilweise auf eine breitere Korrektur bei risikobehafteten Vermögenswerten wie Aktien und insbesondere Technologieaktien zurückzuführen."

Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder BNB gaben zuletzt deutlich nach. Der Marktwert aller Kryptowährungen sank laut CoinMarketCap.com zuletzt auf knapp eine Billion US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

