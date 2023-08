DLT Resolution Inc. vor Übernahme von AbleDocs

Oakville (Ontario), Accesswire / 28. August 2023 / DLT Resolutions Inc. (OTC: DLTI), ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Software as a Service (SAAS), Informationstechnologie und Kommunikation, hat seine Absicht bekannt gegeben, AbleDocs, einen globalen Marktführer im Bereich Produkte und Dienstleistungen für digitale Barrierefreiheit, zu übernehmen.

Die Übernahme, die zurzeit im Rahmen einer Absichtserklärung durchgeführt wird, steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie von DLT Resolution Inc. und dem Bestreben, sein Portfolio durch die Vergrößerung seiner Reichweite auf Schlüsselmärkten zu erweitern.

„AbleDocs strebt seit jeher nach Wachstum und Innovation bei der Bereitstellung von Lösungen für die digitale Barrierefreiheit“, sagte Adam Spencer, President und CEO von AbleDocs. „Diese Übernahme ermöglicht es AbleDocs, seine hochmoderne Forschung und Entwicklung fortzusetzen, die das Unternehmen an der Spitze der Branche positionieren und es uns ermöglichen wird, neue Maßstäbe im Bereich der digitalen Barrierefreiheit zu setzen.“

„In diesem entscheidenden Moment sind wir in der Lage, einen bedeutsamen Schritt nach vorne zu machen, um unser Angebot durch eine potenzielle Übernahme zu erweitern“, sagte Drew Reid, Executive Chairman von DLT Resolution Inc. „Während sich das Geschäft nach wie vor in der Phase der Absichtserklärung befindet, werden wir von einer gemeinsamen Vision von Innovation, Exzellenz und der Schaffung von Werten für unsere geschätzten Kunden und Interessensvertreter angetrieben.“

Wesentliche Höhepunkte

- Mehrere weitere Übernahmen: Gemeinsam arbeiten DLT Resolution Inc. und AbleDocs daran, innerhalb des ersten Jahres mehrere Übernahmen abzuschließen, um das Wachstum zu beschleunigen und ihre Marktpräsenz zu erweitern.

- Lösungen neu erfinden: Beide Unternehmen befinden sich in einer günstigen Position, um eine Reihe neu gestalteter und innovativer Produkte für die digitale Barrierefreiheit hervorzubringen. Diese hochmodernen Lösungen werden neue Maßstäbe in der Branche setzen und die sich entwickelnde Dynamik des Marktes anpeilen.