Tina Müller wird Weleda CEO - für ein nachhaltiges Wachstum von Naturkosmetik und Arzneimittel (FOTO)

Arlesheim (ots) - Die Weleda AG beruft Tina Müller zum 1. Oktober 2023 als

Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO). Sie wird mit dem Führungsteam die

Geschäftsbereiche Naturkosmetik und Arzneimittel unter dem gemeinsamen Weleda

Markendach weiterentwickeln, das internationale Geschäft ausbauen und den

nachhaltigen Wachstumskurs der gesamten Gruppe vorantreiben.



Weleda, die weltweit führende Marke für zertifizierte Naturkosmetik und

anthroposophische Arzneimittel, wird künftig mit Tina Müller von einer

international anerkannten Persönlichkeit für Transformation, Markenentwicklung

und Digitalisierung geführt. Mit diesem Schritt will Weleda ihre im Einklang mit

Mensch und Natur formulierte Strategie stärken, gesellschaftliche Verantwortung

unterstreichen und nachhaltiges Wachstum ausbauen.





"Wir freuen uns sehr, die Erfahrungen und Expertise von Tina Müller mit demPotential von Weleda zu verbinden. Wirtschaftlichen Erfolg aus einerganzheitlichen, nachhaltigen Kultur zu generieren, dafür steht Weleda. Mit TinaMüller als CEO stärken wir diese Entwicklung in die Zukunft. Ich freue mich sehrauf die Zusammenarbeit mit ihr", betont Thomas Jorberg, Präsident des WeledaVerwaltungsrats und Executive Chair.Von 2017 bis 2022 hat Tina Müller an der Unternehmensspitze von Douglas dieumfassende Transformation des Unternehmens zu Europas größtem Beauty-Retailerinitiiert und erfolgreich umgesetzt, bevor sie in den Aufsichtsrat desDüsseldorfer Unternehmens wechselte. Sie verfügt über langjährige Erfahrung inder internationalen Kosmetik-Industrie: Dazu zählen Stationen bei L'Oréal, Wellaund Henkel , wo sie als CMO und Corporate Senior Vice President das globaleKosmetikmarkenportfolio verantwortete."Ich freue mich sehr auf das Weleda Team. Schönheit und Gesundheit gehörenuntrennbar zusammen - sie sind meiner festen Überzeugung nach nur ganzheitlichzu betrachten. Weleda steht seit Jahrzehnten für diese holistische Philosophie,gepaart mit Nachhaltigkeit und einem gelebten Verantwortungsbewusstsein fürMensch und Natur. Auf diesem erfolgreichen Weg möchte ich gemeinsam mit meinenneuen Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren neue Meilensteine setzenund nachhaltiges, profitables Wachstum erreichen", sagt Tina Müller.Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- undNaturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung. DieWeleda AG hat ihren Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und eineNiederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die WeledaGruppe aus weltweit 29 Gesellschaften und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende.Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Das Unternehmen wird geführtvon Tina Müller (CEO, ab 1. Oktober 2023), Thomas Jorberg (Executive Chair undPräsident des Verwaltungsrates), Raphael Savalle (CFO) und Alois Mayer (COO).Internationale Erfolge im Hautpflegemarkt feiert das Unternehmen aktuell mit dertraditionsreichen Pflegeserie Skin Food. Mit der neuen Straffende Gesichtspflegeist Weleda im Frühjahr ein wichtiger Impuls im Gesichtspflegemarkt gelungen.Auch das Arzneimittelgeschäft wächst, wichtigster Treiber derzeit:Augenheilkunde.