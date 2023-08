Homeoffice im Garten Kosten für Bauwagen und Gartenhaus absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Ferienwohnung am Meer, Co-Working-Space in der Stadt -

oder eben das eigene Häuschen im Garten: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

denen es möglich ist, können ihr Homeoffice ins Gartenhaus oder den Bauwagen

verlegen und etliche Kosten von der Steuer absetzen. Der Lohnsteuerhilfeverein

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, worauf zu achten ist.



"Immer mehr Hersteller bieten seit Neuestem Bürohäuschen als Komplettpaket

inklusive Innenausstattung und Elektroinstallationen schlüsselfertig an. Die

Zielgruppe ist attraktiv: Zahlungskräftig, mit eigenem Grundstück und bereit,

für Extras ein paar Tausender draufzulegen", berichtete Spiegel Online in dem

Artikel "Hauptquartier zwischen Hortensien" am 7. Mai 2023.