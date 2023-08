IAA Mobility Neue Angebote, Leistungen und Expertise des ADAC / Mitglieder, Interessierte und Fachpublikum können sich an zwei Standorten informieren und beraten lassen

München (ots) - Der ADAC ist auch in diesem Jahr auf der IAA Mobility in München

vertreten. Dabei präsentiert sich Europas größter Automobilclub mit Themen,

Forschungsprojekten, Angeboten und Produkten, die den Anspruch des ADAC

unterstreichen, an einer nachhaltigen und besseren Zukunft der Mobilität aus der

Perspektive von Verbrauchern mitzuarbeiten.



Sowohl für Fachpublikum als auch Mitglieder und Interessierte besteht die

Möglichkeit, sich über Angebote, Leistungen und Standpunkte des ADAC zu

informieren. Der ADAC Stand am Königsplatz (Open Space) zeigt die Breite der

Services. Unter dem Motto "ADAC Experten vor Ort" bietet der ADAC neben der

durchgängigen Standbetreuung jeden Tag zu aktuellen Themen Expertengespräche an.

Das Angebot richtet sich an Mitglieder und Messebesucher.