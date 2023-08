Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.08.2023

Kursziel: 240,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



H1 & Feedback HIT: Sto muss nur die Umsatz-Guidance revidieren

Sto hat letzte Woche die vorläufigen H1-Zahlen vorgelegt und die Guidance aktualisiert. Auf den Hamburger Investorentagen - HIT ordnete CFO Rolf Wöhrle die jüngste Entwicklung ein.



Rohmarge trotz Umsatzrückgang verbessert: Auf Halbjahressicht gingen die Konzernerlöse um 3,6% yoy auf 856,3 Mio. Euro zurück (MONe: 868,4 Mio. Euro). In Deutschland sank der Umsatz aufgrund der schlechten Wetterlage überproportional um 4,4% yoy, im Ausland um 3,0% yoy (FX-bereinigt: -2,2%). Für Q2 implizieren die Zahlen insgesamt einen Rückgang um 5,0% yoy (Q1: -1,7% yoy). Zwar wurde dieser Trend im Juli mit einem gegenüber dem Vorjahr geringfügig höheren Umsatzniveau gebrochen, dennoch blieb der Auftakt ins H2 hinter den Erwartungen des Vorstands zurück. Trotz eines anhaltend hohen Kostendrucks gelang Sto in H1 infolge von Verkaufspreiserhöhungen eine Steigerung der Rohertragsmarge um 260 BP yoy auf 52,8%, höhere sonstige OPEX führten indes zu einem EBIT-Rückgang auf 58,2 Mio. Euro (-9,1% yoy; Vj.: 63,9 Mio. Euro).



Guidance nur erlösseitig angepasst: Für 2023 erwartet Sto nun Konzernumsätze i.H.v. 1,76 Mrd. Euro (zuvor: 1,91 Mrd. Euro). Trotz der deutlich geringeren Erlösprognose wurde die Zielbandbreite beim EBIT mit 118 bis 143 Mio. Euro bestätigt. Mit Blick auf den Guidance Track Record fällt auf, dass das Management das ursprüngliche Ergebnisziel über die letzten sechs Jahre hinweg stets erreichen bzw. in den ersten Pandemiejahren 2020/2021 sogar übertreffen konnte. Auch für das laufende Jahr bleiben wir daher zuversichtlich und belassen unsere Ergebnisprognosen unverändert. Da wir uns umsatzseitig bereits zuvor unterhalb der Guidance positioniert hatten, senken wir die Erwartungen diesbezüglich nur moderat.

[Tabelle]



Dagegen haben wir unsere Prognosen für 2024 ff. vor dem Hintergrund der sich stetig weiter eintrübenden Baukonjunktur wiederholt reduziert und erachten trotz der Bekräftigung der Mittelfristziele beim HIT (2025e: Umsatz 2,1 Mrd. Euro; EBT-Marge 10%) diese mittlerweile als deutlich zu ambitioniert. Gleichzeitig sehen wir Sto für die anstehende Flaute im Bau gut gewappnet. So gingen die Erlöse selbst infolge der Finanzkrise in 2009 und eines damaligen Einbruchs der Wohnungsfertigstellungen auf deutlich unter 200.000 lediglich um 2,3% yoy zurück, was u.E. die begrenzte Abhängigkeit vom Neubau verdeutlicht. Zugleich unterstrich der CFO beim HIT den enormen Sanierungsbedarf im Gebäudebestand (EU-weit ca. 35 Mio. Gebäude), der sich in den nächsten Jahren als struktureller Treiber stetig verstärken sollte.



Fazit: Wir sind vom Investment Case bei Sto unverändert überzeugt. Es spricht u.E. auch für die Qualität des Unternehmens, dass trotz der Erlöswarnung keine Revision des Ergebnisziels erfolgen musste. Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung unseres DCF-Modells bekräftigten wir das Kursziel von 240,00 Euro sowie die Kaufempfehlung.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27637.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die STO Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 131,8EUR gehandelt.