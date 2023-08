Hagen (ots) - Auf einem Markt mit zahlreichen Konkurrenten sind Empfehlungen das

Gold der Kosmetikbranche. Viele Menschen verlassen sich oft auf die Meinungen

anderer, bevor sie sich für etwas entscheiden. Doch das Entstehen solcher

Empfehlungen ist keine bloße Glückssache.



"Viele Kosmetikerinnen denken immer wieder, dass sie keine Kontrolle über

Empfehlungen haben. Dabei können sie tatsächlich gezielt Einfluss darauf nehmen

- und viel öfter empfohlen werden", sagt Banu Suntharalingam. Sie ist eine

renommierte Expertin im Kosmetikbereich und weiß, wie viel Potenzial immer

wieder verschenkt wird. Nachfolgend verrät sie, wie Kosmetikstudios ihre Kunden

zu nachhaltigen Empfehlern machen.





Die Rolle eines systematischen BewertungsmanagementsEmpfehlungen sind ein äußerst effizientes Marketinginstrument, denn nichtsstiftet mehr Vertrauen als das Wort eines Freundes, eines Familienmitglieds odereines Bekannten. Meist fungieren Empfehlungen als Wegweiser, der Kunden durchden Dschungel der Dienstleister führt - und ihnen dadurch dieEntscheidungsfindung abnimmt.Ein systematisches Bewertungsmanagement sorgt in diesem Zusammenhang langfristigfür mehr Kundenorientierung. Das Ziel besteht darin, die Wahrnehmung der Kundenhinsichtlich der erbrachten Dienstleistungen zu verstehen. Je mehr Empfehlungenein Kosmetikstudio erhält, desto attraktiver wird es für potenzielle Kunden.Direktes Kundenfeedback als Schlüssel zum ErfolgUm Empfehlungen einzuholen, können Kosmetikerinnen auf verschiedene Methodenzurückgreifen. Idealerweise fragen sie direkt beim Kunden nach, umKundenfeedback zu erhalten. So erfahren sie zum Beispiel, wie der Kunde dieBehandlung fand und wo noch Luft nach oben ist. Am besten ist es, direkt nachder Behandlung das Feedback des Kunden einzuholen, wenn die Eindrücke nochfrisch sind.Wenn ein persönliches Gespräch mit dem Kunden nicht möglich ist, solltenKosmetikerinnen Onlinebewertungen in Erwägung ziehen, um dem Kunden einbesonderes Gefühl der Wertschätzung zu vermitteln. Ein gut sichtbarer QR-Code imEingangsbereich ermutigt Kunden dazu, ihre Meinung kundzutun.Langfristige Kundenbindung durch kleine AufmerksamkeitenÜberhaupt sollte ein vorbildliches Kosmetikstudio immer ein offenes Ohr fürseine Kunden haben. Das gilt insbesondere für negative Rückmeldungen -schließlich bieten sie eine Möglichkeit, das eigene Angebot zu verbessern.Kunden, die erfolgreich Empfehlungen aussprechen, sollten dafür belohnt werden.Kleine Aufmerksamkeiten, Rabattgutscheine und weitere Goodies tragen dazu bei,die Stimmung zu heben und die Kundenbindung zu stärken. Außerdem motivieren sieden Kunden dazu, auch anderen Menschen von seiner positiven Erfahrung zuberichten.Zu guter Letzt ist auch die Veröffentlichung von Vorher-Nachher-Bildern einegeeignete Methode, um den Kunden aktiv in das Marketing des Studios einzubinden.Das fördert das Gemeinschaftsgefühl und erhöht die Bereitschaft, dasKosmetikstudio weiterzuempfehlen. Zudem stellt es an sich schon eine Empfehlungdar, wenn das glückliche Foto des Kunden auf der eigenen Webseite erscheint.Über Banu Suntharalingam:Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic.Gemeinsam mit ihrem Team verhilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen undInhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sichauf die Kundengewinnung spezialisiert.