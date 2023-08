BYD steht im Schatten von VinFast! - Der Wahnsinn kennt keine Grenzen!

Es gibt immer wieder Dinge an der Börse, die kann und muss man nicht verstehen. BYD hat im ersten Halbjahr den Gewinn um fast 205 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 10,95 Milliarden Yuan (etwa 1,39 Milliarden Euro) Euro gesteigert. Dabei mit 700.244 Fahrzeugen im zweiten Quartal, wovon 612.452 rein elektrisch waren, einen neuen Auslieferungsrekord geschafft und die Aktie liegt nach einer deutlichen Korrektur gerade einmal etwas mehr als ein Prozent im Plus.

VinFast hat im ganzen ersten Halbjahr 11.300 vollelektrische Fahrzeuge produziert, wovon laut S&P Global Mobility immerhin ganze 137 in den USA zugelassen wurden, und die Aktie fliegt Richtung Mond. Seit dem Börsengang ist der vietnamesische Autobauer in aller Munde. An elf der vergangenen zwölf Handelstage hat der Kurs jeweils immer um mehr als 14 Prozent zugelegt, so dass VinFast mittlerweile zur Nummer 3 der wertvollsten Autobauer der Welt aufgestiegen ist. Nur Toyota und Tesla sind an der Börse mehr Wert als VinFast.

Der Umsatz von BYD fehlt noch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden die Erlöse im ersten Halbjahr um 72,7 Prozent auf 260,12 Milliarden Yuan (etwa 33 Milliarden Euro) gesteigert. Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass die Zahlen ein Vielfaches über dem Wert des Umsatzes von VinFast liegen.

Die Vietnamesen planen immerhin ein Werk in den USA zu bauen und wollen in diesem Jahr 50.000 Elektro-Autos verkaufen. Die Nummer 1 Tesla will im gleichen Zeitraum "nur" 1,8 Milliarden Autos ausliefern. Da darf man als Anleger nicht so kleinlich sein.

VinFast hat zwar das Ziel, in die Fußstapfen von Tesla zu treten, ist davon aber meilenweit entfernt. BYD, dass auf dem heimischen Markt Tesla schon in die Schranken gewiesen hat, ist Elon Musk da schon dichter auf den Versen. Die Chinesen werden mittlerweile als der größte Konkurrent von Tesla gesehen und haben mit ihrer Expansion nach Europa und den USA gerade erst angefangen. Da ist also noch Luft nach oben.

Die Börse scheint das gerade allerdings etwas anders zu sehen. VinFast ist der absolute Renner. Es ist aber angebracht, einen Vergleich zu Beyond Meat zu ziehen. Unterstützt von Microsoft-Gründer Bill Gates und Schauspielstar Leonardo DiCaprio, feierte der Produzent von veganen Fleischersatz 2019 das beste Börsen-Debüt an der Wall Street seit 20 Jahren. Trotz aller warnenden Finger der Experten schien die Aktie kein Halten zu kennen. Allerdings kam es, wie kommen musste: Die Aktie fiel in sich zusammen. Von etwas mehr als 250 US-Dollar je Aktie ging es stetig bergab. Etwas mehr als vier Jahre nach dem fulminanten Start an der Börse notiert die Aktie bei rund 12 US-Dollar.

Die warnenden Finger der Experten sind aktuell bei VinFast noch nicht zu sehen. Vielleicht schauen die Experten genauso erstaunt zu, wie ich. Aber ich bin mir sicher, dass sie kommen werden. Wenn es soweit ist, sollten investierte Anleger ihre Gewinne sichern.

Wenn ich mich heute zwischen VinFast und BYD entscheiden müsste, dann wüsste ich genau, welchen Autobauer ich mir jetzt ins Depot legen würde.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge