Wertgarantie bringt den "Wertgigant" ins Sustainability Village der IFA (FOTO)

Hannover (ots) - Zum ersten Mal widmet die IFA, die weltweit größte Messe für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, dem Thema Nachhaltigkeit eine

eigene Halle (Halle 2.2). Auch der Spezialversicherer Wertgarantie ist in diesem

Sustainability Village vertreten: einmal mit der bekannten Schrottskulptur

Wertgigant sowie im Rahmenprogramm

(https://www.ifa-berlin.com/sustainable-village-programme) mit einem Vortrag des

Wertgarantie-Vorstandes Konrad Lehmann.



Bereits seit 2021 führt Wertgarantie eine internationale Aufklärungskampagne

durch, um für Reparaturen zu sensibilisieren und die Reparaturbereitschaft zu

erhöhen. Gemeinsam mit dem international bekannten Objekt- und Aktionskünstler

HA Schult hat Wertgarantie den Wertgiganten, eine sechs Meter hohe

Schrottskulptur, erschaffen und auf Reisen geschickt, um an verschiedenen Orten

auf das Thema aufmerksam zu machen und Diskussionen anzuregen.





Der Wertgigant entspricht dabei dem Gewicht von Elektroschrott, der alle 1,5Minuten in Deutschland entsteht und soll die teilweise abstrakten Zahlen aus derStudie verdeutlichen. Das mahnende Kunstwerk für die heutige Wegwerfmentalitätist Teil des Sustainability Village. Der Wertgigant, der stählerne Riese ausElektroschrott, ist das unübersehbare Zentrum der IFA-Halle 2.2 (Stand 419).Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann gibt am Sonntag, 3. September, um 15:30 Uhrauf der Bühne im Sustainability Village einen Einblick in das Thema "Reparierenstatt Wegwerfen" und veranschaulicht, wie Hersteller, Handel und Verbrauchergemeinsam einen Beitrag zur Reduzierung des Elektroschrottaufkommens leistenkönnen. Er zeigt auf, wie der Versicherer bereits seit einiger Zeit das ThemaReparaturen erfolgreich in der Praxis voranbringt: Denn das Grundprinzip derWertgarantie-Versicherungsprodukte beruht auf der Idee, Reparaturen zu fördernund damit die Lebensdauer von Geräten zu verlängern.