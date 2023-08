Wirtschaft Dax legt kräftig zu - Zalando und Banken vorn

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenbeginn hat der Dax nach einem freundlichen Start zwar zunächst einen Teil seiner Gewinne abgegeben, am Nachmittag dann aber weiter deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.793 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum Freitagsschluss.



"Mit Erleichterung haben die Aktienmärkte auf die Ergebnisse des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole reagiert", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag. Zwar hätten die wichtigsten Protagonisten nichts Neues gesagt, aber somit bleibe auch der Raum für Spekulationen, dass zumindest die US-Zentralbank Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen haben könnte. Die Reden des Fed-Chefs Powell und der EZB-Präsidentin Lagarde hätten sich deutlich unterschieden, so Oldenburger.