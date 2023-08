Während die Aktienmärkte in der letzten August-Woche traditionell extrem illiquide sind (was man heute an großen Sprüngen von einem Kurs zum nächsten an den US-Future-Märkten siehtsieht), ist nach der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole das eigentlich große Thema das Inflation-Paradox! Denn Powell hat klar gemacht, dass er die Nachfrage nach unten drücken will, um die Inflation zu bekämpfen. Aber gleichzeitig gibt die Biden-Regierung extrem viel Geld aus und erzeugt damit neue Nachfrage - was wiederum dem Kampf der Fed gegen die Inflation diametral entgegen wirkt! Alleine heute emittitieren die USA Staatsanleihen von mehr als 220 Milliarden Dollar - und das zu den nun hohen Zinsen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz: die USA verschulden sich immer stärker, wobei die Schulden immer teurer werden. Damit das funktionieren kann, müßte die Fed die Zinsen wieder senken - was sie aber nicht kann, solange sich die USA so stark verschulden! Für die Aktienmärkte geht die Woche so richtig erst morgen los mit den US-Konjunkturdaten..

