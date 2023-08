Huawei Datacom investiert strategisch in Produktforschung und -entwicklung für kommerzielle Märkte, indem es auf seiner jahrelangen Erfahrung im Unternehmensgeschäft und der Führungsposition bei Infrastrukturinnovationen aufbaut. Beim HNS enthüllte Saul Arjona Bueno, CTO der Geschäftsabteilung Latin America Enterprise Network Solutions von Huawei, zukunftssichere Netzwerklösungen für fünf Szenarien in den kommerziellen Märkten Lateinamerikas. Anschließend ging Francisco Jose Fuster Montiel, CTO der Geschäftsabteilung Mexico Enterprise Business Department von Huawei, zusammen mit anwesenden Kunden und Partnern ausführlich auf diese Netzwerklösungen ein.

CANCÚN, Mexiko, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- Am lateinamerikanischen Veranstaltungsort des Huawei Network Summit (HNS) 2023 standen zwei Veranstaltungen im Zusammenhang mit kommerziellen Märkten im Mittelpunkt: die Keynote „Konnektivitäts-Upgrade, Win-win-Geschäfte für jedes Business" und eine Sitzung zum Thema „Aufbau hochwertiger Verbindungen, um Win-win-Situationen für jedes Business zu erreichen". Mehr als 100 Kunden und Partner aus Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru sowie anderen Ländern und Regionen nahmen an den Veranstaltungen teil und teilten ihre Gedanken über kommerzielle Marktaussichten und Win-win-Kooperationsstrategien. Während dieser Veranstaltungen enthüllte Huawei Data Communication (Huawei Datacom) seine hochwertigen IP-Netzwerklösungen mit drei charakteristischen Merkmalen – vielseitig, hochwertig und kostengünstig – für verschiedene Branchen wie öffentlicher Dienst, Bildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Einzelhandel.

Hochwertige Netzwerklösung für Regierungsstellen : Ein Access Point (AP) ist Bestandteil dieser Lösung und ermöglicht eine reibungslose Videokonferenz mit 1080p von 30 bis 50 Kanälen ohne Verzögerungen.

Hochwertige Netzwerklösung für Grund- und Sekundarschulen : Mit seiner vereinfachten Netzwerkarchitektur ermöglicht diese FTTR-Lösung Fiber to the Room bis in den letzten Raum und erleichtert die Netzwerkentwicklung in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Es dauert nur 3 Tage, um das Netzwerk für ein Schulgebäude bereitzustellen.

Hochwertige Netzwerklösung für Hotels : Als wesentlicher Bestandteil dieser Lösung nutzen APs von Huawei intelligente Antennentechnologie, um fokussiertere WLAN-Signale zu gewährleisten und 30 % mehr Reichweite als omnidirektionale Antennen zu bieten. Noch wichtiger ist, dass die verlustfreie Roaming-Technologie von Huawei eine Verbindung ohne Roaming-Unterbrechungen und ohne Netzwerkbeschwerden von den Gästen garantiert.

Hochwertige Netzwerklösung für kleine und mittlere Krankenhäuser : Als Teil dieser Lösung ermöglichen die IoT-fähigen APs von Huawei WLAN und IoT-konvergente Bereitstellung. Insbesondere bietet ein AP sowohl WLAN-Abdeckung als auch IoT-Konnektivität, wodurch es einfach wird, IoT-Anwendungsfälle im Gesundheitswesen zu erweitern und gleichzeitig die Qualität der Krankenhausdienste zu verbessern.

Hochwertige Netzwerklösung für den Einzelhandel: Eine einzigartige Komponente dieser Lösung ist das 6-in-1-Gateway von Huawei – der NetEngine AR5710 Router –, der dazu beiträgt, Netzwerkinvestitionen für Einzelhandelsgeschäfte um 30 % zu senken.

Bei der Veranstaltung beschrieben Luis E. Juarez, Director of Security One bei Mainbit, und Héctor Cabrera, Executive Director bei NGN, ihre erfolgreichen Praktiken in der Zusammenarbeit mit Huawei in den kommerziellen Märkten. Durch die Nutzung der hochwertigen IP-Netzwerk-Angebote von Huawei helfen MainBit und NGN ihren Kunden dabei, Netzwerkprobleme schnell anzugehen und das ultimative Netzwerkerlebnis zu genießen.