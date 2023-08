CANCÚN, Mexiko, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- Die lateinamerikanische Ausgabe des Huawei Network Summit (HNS) 2023 fand am 25. August 2023 in Cancún, Mexiko, erfolgreich statt. Der HNS hat unter dem Motto „Innovationen haben kein Ende" über 500 Kunden und Partner aus mehr als 10 Ländern angezogen, darunter Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Peru und Chile. Auf der Veranstaltung haben sich die Teilnehmer aus verschiedenen Branchen – wie dem öffentlichen Dienst, dem Finanzwesen, der Energiewirtschaft, Internetanbieter (ISP), dem Bildungs- und dem Gesundheitswesen – mit Innovationen im Bereich der Datenkommunikationstechnologie befasst und neue Wege erkundet, um die digitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen und gemeinsam neue Werte in Lateinamerika zu schaffen.

In seiner Eröffnungsrede betonte Tony Sze, Präsident von Latin America Enterprise Business, dass die digitale Wirtschaft in den lateinamerikanischen Ländern Gestalt annehme und sich beschleunige, wobei die digitalen Infrastrukturen eine zentrale Rolle spielten. Vor diesem Hintergrund wird Huawei seine Unternehmenskunden auch weiterhin dabei unterstützen, ihre digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben. Insbesondere wird Huawei staatlichen und regionalen Regierungen dabei helfen, komplett kabellose Büros und dienstleistungsorientierte Funktionen aufzubauen. Außerdem wird Huawei Finanzorganisationen dabei helfen, zukunftssichere Rechenzentrumsnetzwerke aufzubauen, die wiederum agile und stabile Finanzdienstleistungen fördern. Huawei wird auch weiterhin ein zuverlässiger Partner für Internetdienstleistungen sein und ihnen beim Aufbau stabiler, ultra-breitbandfähige Netzwerke helfen, die den künftigen Anforderungen des nächsten Jahrzehnts gerecht werden. In den Bereichen Energie und Transport wird Huawei den Kunden helfen, IP-basierte Produktionsnetzwerke für stabilere und zukunftsorientierte Dienste aufzubauen.

Alle Branchen stellen neue Anforderungen an die digitale Transformation, Produktivitätssteigerung und Optimierung des Serviceerlebnisses. So setzen beispielsweise die Behörden auf die Digitalisierung und benötigen eine bessere Campus-weite WLAN Abdeckung für ein optimiertes Arbeits- und Serviceerlebnis. Das Ära des Banking 4.0 rückt immer näher und erfordert die Migration von Anwendungen und Diensten in die Multi-Cloud sowie die Ausstattung von Rechenzentrumsnetzwerken mit Multi-Cloud- und Multi-Vendor-Betriebs- und Wartungsfunktionen (O&M). Ebenso suchen ISPs nach erstklassigen WAN-Kapazitäten (Wide Area Network), um das schnelle Nutzerwachstum zu unterstützen. Eine weitere Priorität für die Unternehmensentwicklung ist die Cybersicherheit. Sie zwingt Unternehmen dazu, sich nach mehrdimensionalen Sicherheitsfunktionen umzusehen, um die zunehmende Verbreitung von Ransomware und anderen Angriffen abzuwehren.