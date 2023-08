BAADER BANK stuft Evonik auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, das Kursziel aber von 20,00 auf 17,50 Euro gesenkt. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen und den aktualisierten Ausblick des Spezialchemiekonzerns reduzierte Analyst Konstantin Wiechert seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2023 und 2024. Mit einer Free-Cashflow-Rendite von 9 Prozent und einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent biete die Aktie langfristig orientierten Anlegern derzeit aber eine günstige Einstiegsgelegenheit, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 11:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

