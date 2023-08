NetEase Games hielt die „Games Unbounded"-Konferenz 2023 in Köln ab

KÖLN, 28. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 23. August fand auf dem Gelände der Kölner Koelnmesse die NetEase Games Conference 2023 „Games Unbounded" statt. Auf der Konferenz kündigte NetEase Games ein Update seines internationalen Geschäftsplans für NARAKA: BLADEPOINT und Where Winds Meet an und lud Branchenveteranen ein, über die Szene zu diskutieren und potenzielle aktuelle und zukünftige Chancen sowie Herausforderungen zu erörtern.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche hochwertige Titel von chinesischen Entwicklern auf den Markt gekommen. Als führender globaler Entwickler und Publisher mit mehreren lokalen Studios unterstützt NetEase Games auch weiterhin geniale Spieleentwickler in China und auf der ganzen Welt. NetEase Games hat mehreren Spieleentwicklern die Möglichkeit gegeben, Titel mit traditionellen kulturellen Hintergründen und Elementen zu entwickeln. NARAKA: BLADEPOINT und Where Winds Meet sind zwei dieser Titel, die weltweit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Beide Titel wurden auf der Konferenz präsentiert.