Wirtschaft Stark-Watzinger will mehr Tempo für die KI-Erforschung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat vor der Kabinettsklausur der Ampelregierung in Schloss Meseberg mehr Tempo bei Erforschung und Einsatz sogenannter "Künstlicher Intelligenz" in Deutschland gefordert. "Bei der Kabinettsklausur in Meseberg werden wir darüber sprechen, wie wir den digitalen Fortschritt beschleunigen und dem deutschen KI-Ökosystem neue Impulse geben können", sagte die Ministerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe).



"Das ist dringend nötig, damit Deutschland und Europa in einer Welt, die immer stärker von KI geprägt wird, eine Spitzenposition einnehmen können." KI sei die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, so die FDP-Politkerin. "Sie birgt enorme Chancen für Wachstum, Wohlstand und gesellschaftlichen Mehrwert", sagte die Ministerin.