HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Kindergrundsicherung:

"Die große Unbekannte ist, wie viele Menschen die Kindergrundsicherung nutzen werden. Den 2,4 Milliarden Euro für 2025 liegt die Annahme zugrunde, dass nur 48 Prozent der Berechtigten sie in Anspruch nehmen. Sind es mehr, steigen die Kosten. Mehr Geld will der FDP-Finanzminister aber nicht zahlen. Steige die Zahl der Empfänger, sei das eine Kapitulation der Arbeitsmarktpolitik - wofür SPD und Grüne zuständig sind. Die Kindergrundsicherung steht damit unter großen Vorbehalten. Ihr Erfolg ist gedeckelt, die Behörden zu digitalisieren wird schwierig. So ist die Reform kein großer Wurf."/yyzz/DP/ngu