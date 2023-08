Brinno präsentiert Zeitrafferkamera-Produktlinie mit innovativen Durchbrüchen auf der IFA 2023

BERLIN, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- Brinno, die führende Marke für Zeitrafferkameras, wird auf der IFA 2023 seine komplette Produktlinie für Zeitrafferkameras vorstellen. In diesem Jahr wird Brinno auf der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte die neuesten Entwicklungen in der Zeitrafferfotografie vorstellen.

An der Spitze der Brinno-Präsentation steht die BCC2000 Plus, die den Bestseller BCC2000 mit dem Camera Extender Kit kombiniert. Die BCC2000 Plus ermöglicht den Benutzern den sofortigen Zugriff auf die Kamera über einen Laptop oder ein Tablet (Windows 64-Bit-Betriebssystem). Ein Highlight dieses Produkts ist die Integration mit der Kommandozentrale (Command Center), die eine Fernsteuerung der Kameras für die Benutzer ermöglicht.