Nach der steilen Kursrallye zwischen Mitte 2020 und Sommer letzten Jahres auf 1.784 US-Cents kam die Aufwärtsbewegung ins Stocken, was folgte, war ein erster Preissturz in den Bereich einer Horizontalunterstützung aus 2021/2022 um 1.305 US-Cents. Nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück an 1.555 US-Cents kam es zu einer zweiten Verkaufswelle bis knapp unter die genannte Unterstützung. Damit liegt per Saldo eine dreiwellige Konsolidierung vor, sodass nun wieder Bullen übernehmen können, falls sie es schaffen den laufenden Abwärtstrend dynamisch zu überwinden.

Kapitalzuflüsse sichtlich gestiegen