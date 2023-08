Investoren und Wissenschaftler weltweit sind zuversichtlich, dass die mRNA-Technologie die Welt der Impfstoffe revolutionieren könnte. Die Corona-Impfstoffe haben Biontech und Moderna bereits Milliarden eingebracht. Auch wenn die Umsätze mit dem Ende der Pandemie nun deutlich sinken, waren die Summen, die die Pharmakonzerne dadurch verdienten, enorm. Für Herbst 2023 bieten Moderna und BioNTech einen angepassten Wirkstoff für den derzeit zirkulierenden Corona-Stamm an. Dennoch schreibt Moderna nach dem Boom in den Jahren 2021 und 2022 wieder Verluste. Der Forschungsaufwand übersteigt erneut die Einnahmen aus dem Verkauf von Wirkstoffen. Obwohl sich mehrere Wirkstoffe in der Produktpipeline befinden, wird wahrscheinlich kein Produkt an die Umsätze des Corona-Impfstoffs herankommen.

Der Rückgang der Einnahmen spiegelt sich auch im Chartbild von Moderna wider. Ab 24. September 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des Moderna-Kurses ausgehend vom All Time High bei 497,49 USD. Ab 9. März 2022 ging die abwärts gerichtete Sequenz in eine Seitwärtsrange über, die von der Unterstützung bei 116,13 USD und der Widerstandszone um den Wert 182,65 USD begrenzt wird. Die Seitwärtsrange erstreckt sich zeitlich bis Ende Juli 2023. Aktuell hat sich ein Durchbruch der Unterstützung bei 116,13 USD ausgebildet, der aber in den letzten 8 Handelstagen wieder annähernd ausgeglichen worden ist. Der Aktienkurs testet erneut diese wichtige Chartmarke bei 116,13 USD. Dabei hat sich innerhalb der Seitwärtsrange ein abwärts gerichteter Trend ausgebildet, der die These von weiteren Kursverlusten unterstützt. Das partielle Tief bei 95,02 USD scheint aus heutiger Sicht erstmals das finale Level der Abwärtssequenz zu bilden. Auch ein einnahmenseitiger „Moonshot“ durch den Verkauf eines Wirkstoffes in der Pipeline kann im Betrachtungszeitraum bis 17. November 2023 ausgeschlossen werden.

Moderna Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: