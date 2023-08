Jefferies senkt Cancom auf 'Hold' und Ziel auf 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 41 auf 27 Euro gesenkt. Analyst Martin Comtesse begründete die Abstufung mit der Konsolidierung der von Cancom übernommenen KBC und auf die jüngst gestrichenen Jahresziele. Mittelfristig gebe es kaum Impulse für einen steigenden Aktienkurs, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das IT-Unternehmen sitze auf hohen Barmitteln, das Management könne diese aber nicht im Sinne der Aktionäre für Fusionen und Übernahmen angemessen nutzen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2023 / 19:00 / ET

Die CANCOM SE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 24,54EUR gehandelt.