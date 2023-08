TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt. Die chinesischen Börsen bauten dabei ihre Vortagesgewinne aus. Dazu trugen auch die brauchbaren Vorgaben der Wall Street bei.

Die Märkte in Fernost profitierten weiterhin von den Maßnahmen in China. Das Land hatte unter anderem die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte gesenkt, was den Aktien bereits am Montag Rückenwind gegeben hatte. "Dank der neuen Maßnahmen der Regierung sind die Sorgen um Chinas Wirtschaft fürs Erste in den Hintergrund gerückt", stellte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest.