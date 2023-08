Wirtschaft IW senkt Konjunkturprognose

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr gesenkt. Die deutsche Wirtschaftsleistung werde 2023 voraussichtlich um fast 0,5 Prozent schrumpfen, teilte das IW am Dienstag mit.



Im Frühjahr war noch ein Wachstum von 0,25 Prozent erwartet worden. Nach Einschätzung des Instituts befindet sich die Wirtschaft derzeit in einer "Schockstarre": Weil die deutschen Unternehmen besonders von den globalen Schwankungen betroffen seien, bekämen sie die weltweiten Probleme in diesem Jahr umso härter zu spüren. Rohstoffe und Energie seien knapp und teuer, der Welthandel lahme und es werde weniger nachgefragt als sonst.