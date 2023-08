Evotec stark belastet von Hackerangriff - Aktie kaum bewegt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat im ersten Halbjahr wegen der erfolgten Cyberattacke deutliche Blessuren einstecken müssen. So sackte der operative Gewinn wegen der direkten Folgekosten und einer schwachen Auslastung spürbar ab, wohingegen die Erlöse doch etwas stärker wuchsen als vom Unternehmen zuletzt in Aussicht gestellt. Die im Juli wegen des Hackerangriffs gesenkte Jahresprognose bestätigte Konzernchef Werner Lanthaler am Dienstag. Die im MDax notierte Aktie der Hamburger trat nahezu auf der Stelle.

Das Papier lag nach Handelsstart bei 20,69 Euro rund 0,1 Prozent im Minus. Seit Beginn des Jahres haben die Anteilsscheine rund ein Drittel zugelegt - im Herbst vor zwei Jahren notierte der Kurs allerdings noch deutlich höher bei teils über 45 Euro. Händler sahen in den Zahlen nach bereits bekannten Eckdaten keinen Kurstreiber mehr.