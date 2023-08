Der amerikanische Fernsehsender WQED setzt auf Infortrend Storage für reibungslose Arbeitsabläufe bei der Medienbearbeitung

TAIPEH, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Hersteller von Speicherlösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass WQED, ein renommierter Fernsehsender in den USA, die einheitliche Datenspeicherlösung für Unternehmen EonStor GS einsetzt. Dadurch gelingt es ihm, die Effizienz seiner Arbeitsabläufe in den Bereichen Medien und Unterhaltung sowie bei TV-Sendungen zu verbessern.

Gegründet im Jahr 1954 und mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania, ist WQED ein führendes gemeinschaftlich getragenes Fernsehunternehmen, das sich auf die Postproduktion und Ausstrahlung öffentlicher Medien spezialisiert hat. Für die wachsende Menge an Inhalten, d. h. Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsprogramme, sowie für die Postproduktion von Medien benötigte das Medienunternehmen eine Speicherlösung mit hoher Kapazität und hoher Leistung. Der vorhandene Speicher konnte die Anforderungen weder in Bezug auf Durchsatz noch auf Kapazität erfüllen, was dazu führte, dass die Videowiedergabe ruckelte, die Geschwindigkeit beeinträchtigt wurde sowie Videos nicht rechtzeitig bearbeitet und encodiert werden konnten. Durch diese Einschränkungen verlangsamten sich die Projekte des Unternehmens erheblich. Außerdem erforderte der veraltete Speicher übermäßige Wartung, was für die IT-Supportabteilung zeit- und kostenaufwändig war.