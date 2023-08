Die Aktienmärkte in China heute (wie gestern) mit einem starken Anstieg, der die US-Futures und damit auch die europäischen Märkte zunächst ssteigen läßt. Halten die Gewinne in China - oder verpufft das erneut (so wie gestern)? Wichtiger aber ist der US-Leitindex S&P 500, der mit dem gestrigen Plus erstmals im August zwei Handelstage in Folge hat zulegen können. Allerdings unter miserablem Handelsvolumen. Das dürfte heute besser werde mit den US-JOLTs-Daten (offene Stellen in den USA) - diese sind zentral bei der Frage, ob die Fed die Zinsen weiter anheben wird oder nicht (neben den großen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und den neuen Inflations-Daten, die am 13. September veröffentlicht werden). Entscheidend für die Aktienmärkte sind weiterhin die US-Renditen und der Dollar - beide fielen gestern und gaben damit den Aktienmärkten Auftrieb..

1. Reallöhne wieder positiv! Mehrere Sonderfaktoren helfen massiv

2. China: Aktien-Rally verpufft – Ausländer verkaufen

3. China verspricht Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft

