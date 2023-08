Reallöhne im 2. Quartal 2023 um 0,1 % höher als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) -



- Nominallöhne steigen im selben Zeitraum um 6,6 %

- Höchster Nominallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe 2008

- Erstmals leichter Anstieg der Reallöhne seit dem 2. Quartal 2021



Die Nominallöhne in Deutschland waren im 2. Quartal 2023 um 6,6 % höher als im

Vorjahresquartal. Das ist der höchste Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal

seit Beginn der Zeitreihe 2008. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum

um 6,5 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen damit

die Reallöhne im 2. Quartal 2023 um 0,1 % über dem Vorjahreszeitraum. Damit sind

sie zum ersten Mal seit insgesamt zwei Jahren wieder leicht gestiegen (2.

Quartal 2021: +3,2 %).





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Inflationsausgleichsprämie und Mindestlohnerhöhung führen zu leichtemReallohnwachstumDie starke Steigerung der Nominallöhne und die im Vergleich etwas gedämpfteInflationsentwicklung führten im 2. Quartal 2023 zu diesem leichtenReallohnwachstum. Dazu haben auch die Auszahlungen derInflationsausgleichsprämie beigetragen. Diese kann bis zu 3 000 Euro betragen(steuer- und abgabefrei) und ist eine freiwillige Leistung der Arbeitgeber. Auchdie Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde im Oktober 2022 hatte einenpositiven Effekt auf das gesamtwirtschaftliche Lohnwachstum im 2. Quartal 2023.Geringfügig Beschäftigte und Geringverdienende mit überdurchschnittlichemNominallohngewinnBetrachtet man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach ihrerBeschäftigungsart, wiesen geringfügig Beschäftigte mit 9,7 % den stärkstenNominallohnanstieg im 2. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf.Dies ist vor allem auf die seit dem 1. Oktober 2022 gültige Erhöhung derMinijob-Verdienstgrenze von monatlich 450 Euro auf 520 Euro sowie auf dieMindestlohnerhöhung auf 12 Euro zurückzuführen. Für Teilzeitkräfte (+7,2 %) undAuszubildende (+8,4 %) ist ebenfalls ein starker Lohnanstieg zu verzeichnen. DieNominallöhne von Beschäftigten in Vollzeit stiegen im 2. Quartal 2023 leichtunterdurchschnittlich um 6,3 %. Innerhalb der Vollzeitbeschäftigten hatte dasFünftel mit den geringsten Verdiensten mit +11,8 % im Durchschnitt die stärkstenVerdienststeigerungen.Aufholeffekte in stark von Corona betroffenen SektorenIm Gastgewerbe stiegen die Nominallöhne mit +12,6 % im Vergleich zum 2. Quartal2022 besonders deutlich. Gleiches gilt für den Wirtschaftsabschnitt Kunst,Unterhaltung und Erholung (+11,9 %). Auch die Beschäftigten in den BereichenVerkehr und Lagerei profitierten von einem überdurchschnittlichen Lohnanstieg(+10,0 %) im 2. Quartal 2023, hierzu zählt beispielsweise auch die Luftfahrt.