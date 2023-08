Weinanbau Fläche für Sauvignon blanc in Deutschland von 2012 bis 2022 um 162 % vergrößert / Anbauflächen für eher im Süden beheimatete Weinsorten weiter ausgebaut

WIESBADEN (ots) - Der Trend zu wärmeliebenden Rebsorten ist ungebrochen: Die

hiesigen Winzerinnen und Winzer setzen vermehrt auf ursprünglich südländische

Sorten, die mittlerweile auch in Deutschland gut gedeihen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, vergrößerte sich die Rebfläche für Sauvignon

blanc in Deutschland im Zeitraum von 2012 bis 2022 um knapp 162 % von gut 700

auf zuletzt gut 1 900 Hektar. Auch andere international bedeutende Rebsorten

werden hierzulande zunehmend angebaut: So nahm die Rebfläche für Chardonnay in

den Jahren von 2012 bis 2022 um 83 % auf gut 2 700 Hektar zu. Die Rotweinsorten

Merlot (886 Hektar, +59 %) und Cabernet Sauvignon (483 Hektar, +43 %) werden

inzwischen in Deutschland ebenfalls auf deutlich größeren Flächen angebaut als

zehn Jahre zuvor.



Fläche für neue pilzresistente Rebsorten gegenüber dem Vorjahr vergrößert